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محافظ الأقصر يحصل على موافقة وزير المالية لتجديد عقود 36 محلا فى شادر الحبيل

الأحد، 24 فبراير 2019 02:00 ص
محافظ الأقصر يحصل على موافقة وزير المالية لتجديد عقود 36 محلا فى شادر الحبيل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقص
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، أن أزمة "شادر الحبيل" التى بدأت منذ حوالى 6 سنوات بوقف تجديد عقود محلات التجار فى الشادر شارفت على النهاية ويجرى العمل على تجديد عقودهم، وذلك عقب موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية بعد مخاطبته من قبل محافظ الأقصر لحل الأزمة.

وأضاف رئيس مركز البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تدخل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة التى بدأت فى عام 2013 بوقف تجديد عقود 36 محلا لعدد من التجار فى شادر الحبيل، والتى كانت تعطل تقديم الخدمات للآلاف من المواطنين فى مدن الأقصر والزينية والبياضية، موضحا أن ذلك الحل جاء لحماية التجار ومعاونتهم فى كسب الرزق الحلال لأسرهم وخدمة المواطنين بالمحافظة وتوفير اللازم لهم من الخضر والفاكهة دون أية مشكلات.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، أن المحافظ السابق كان قد وعد التجار بتحديد مساحة 5 أفدنة تقريبا وبناء محلات عليها وتمليكهم بدلا من الإيجار، وذلك من خلال تلك المحلات نظرا لاعتباره شادر الحبيل السوق الرئيسى بالمحافظة، وذلك بعد دخول مستوردى الخضراوات والفاكهة بشادر الحبيل فى إضراب مفتوح توقفوا خلاله عن الاستيراد والبيع وذلك فى عام 2015، مؤكدا على أن شادر الحبيل هو السوق الرئيسى للخضار والفاكهة والذى يتم من خلاله توزيع الخضراوات والفواكه على الأسواق والمحلات والتجار، والفنادق السياحية والبواخر ومناذ التوزيع، ويعمل فى كل محل أكثر من 20 فردا، عمالة منتظمة وغير منتظمة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 450 سيارة نقل وتروسيكل تعتمد كليا على الشادر والتوصيل للفنادق والتجار، ويوفر الشادر أكثر من 2500 شاب وتاجر.


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