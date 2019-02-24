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الأحد، 24 فبراير 2019 07:52 م
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مباحث رأس البر تفحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا وتضبط 24 متهم صادر ضدهم أحكام

الأحد، 24 فبراير 2019 07:27 م
مباحث رأس البر تفحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا وتضبط 24 متهم صادر ضدهم أحكام متهمين
دمياط عبده عبد البارى
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شنت مباحث قسم شرطة رأس البر حملة موسعة على الشقق المفروشة وأسفرت الحملة عن فحص 100 شخص بينهم 24 شخص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالى 60 سنة، وذلك تحت إشراف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط والعميد عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر.

وفحصت الحملة التى قائدها الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومعاونيه حسن جعفر محمد شوشة من فحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا وتم ضبط 3 قطعة سلاح أبيض وقطعتين سلاح نارى وكمية من المخدرات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.

 


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