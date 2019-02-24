مباحث رأس البر تفحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا وتضبط 24 متهم صادر ضدهم أحكام

دمياط عبده عبد البارى

شنت مباحث قسم شرطة رأس البر حملة موسعة على الشقق المفروشة وأسفرت الحملة عن فحص 100 شخص بينهم 24 شخص صادر ضدهم أحكام قضائية بإجمالى 60 سنة، وذلك تحت إشراف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط والعميد عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر.

وفحصت الحملة التى قائدها الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر ومعاونيه حسن جعفر محمد شوشة من فحص 120 شقة مفروشة و20 فندقا وتم ضبط 3 قطعة سلاح أبيض وقطعتين سلاح نارى وكمية من المخدرات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.