لجنة الانتخابات فى نيجيريا تعلن إعادة الانتخابات بولايات لاغوس وريفيرز وأنامبرا

هناء أبو العز

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النيجيرية، إعادة الانتخابات فى بعض أجزاء من ولايات لاغوس وأنامبرا وريفرز، حيث لم تستطع الاستطلاعات أن تجرى بسبب حرق المواد الانتخابية وغيرها من أعمال العنف التى وقعت هناك.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، فوضت اللجنة المفوضين الانتخابيين المقيمين فى الولايات المتأثرة بتقديم تقارير شاملة على الفور لتمكينها من اتخاذ مزيد من القرارات، بما فى ذلك مواعيد جديدة للانتخابات فى تلك المناطق.

وكشف المفوض الوطنى للجنة الانتخابية الوطنية ورئيس لجنة التوعية والدعاية الانتخابية، فيستوس أوكويى عن تلقى اللجنة تقارير عن عنف وانتزاع صناديق الاقتراع فى بعض المناطق، مما أدى إلى تعطل العملية الانتخابية.