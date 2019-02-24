فيديو وصور.. وزيرة الصحة تدشن الحملة القومية ضد شلل الأطفال ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

قامت قبل قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، فى بورسعيد.

وقامت وزيرة الصحة بتطعيم أحد الأطفال فور وصولها، إلى مركز طب أسرة العرب.

وأكدت الوزيرة خلال تدشينها حملة ضد شلل الأطفال أن "طعم السابين الفموى" ثنائى التكافؤ، الذى يتم تطعيمه للأطفال أمن تمامًا، مشيرة إلى أن الوزارة كانت حريصة على تنفيذ حملة شلل الأطفال رغم وجود عدة حملات آخرى مثل مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة لمسح فيروس سى والأمراض غير السارية.

وتابعت الوزيرة أن الفرق الطبية فى الحملة تعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، ويشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة على مستوى الجمهورية.

كانت وزيرة الصحة قد وصلت صباح اليوم إلى محافظة بورسعيد، لتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، كذلك تتفقد عددًا من المنشآت الطبية ببورسعيد الخاصة بتطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.

وقامت وزيرة الصحة بتفقد مستشفى بورفؤاد صباح اليوم، ومن المقرر أن تستكمل جولة تفقدها للمنشآت الطبية بتفقد مستشفيات الزهور والمبرة وبورسعيد العام وبحر البقر، والوحدة الصحية ببحر البقر، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يونيو المقبل.

وقال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، إن الحملة من المقرر لها أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، ويصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة 109 آلاف طفل وطفلة بجميع قرى والأحياء والوحدات الثابتة والمتحركة بإجمالى 350 فرقة بالحضور والريف.

وناشد الدكتور عادل تعيلب، المواطنين بالإقبال على المبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتى ستنتشر فى جميع أرجاء المحافظة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحملة التى ستنفذها مديرية الصحة ببورسعيد تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية".

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 350 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة ما بين ثابتة ومتحركة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وتستمر الحملة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين فى تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل، بمصر بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتعمل الفرق الطبية فى الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة.