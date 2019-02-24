فيديو.. زيارة الملك سلمان لمصر تأكيد على العلاقات والروابط بين البلدين

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أكدت زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية على عمق الروابط التاريخة التى تربط المملكة بمصر، وتعزيزا للعلاقات فى المجالات الاقتصادية والسياسية، ويرصد فيديو جراف لصحيفة "اليوم" السعودية أبرز محطات هذه العلاقات الضاربة فى عمق البلدين.