فيديو.. زيارة الملك سلمان لمصر تأكيد على العلاقات والروابط بين البلدين

أكدت زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية على عمق الروابط التاريخة التى تربط المملكة بمصر، وتعزيزا للعلاقات فى المجالات الاقتصادية والسياسية، ويرصد فيديو جراف لصحيفة "اليوم" السعودية أبرز محطات هذه العلاقات الضاربة فى عمق البلدين.
زيارة #خادم_الحرمين_الشريفين إلى #مصر .. تعميق للعلاقات الأخويةhttps://t.co/IBKArZZJzl#الملك_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/iXRYFX6KRo— صحيفة اليوم (@alyaum) February 23, 2019
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