طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق روسيا فى إطار اتفاقية "السماء المفتوحة"

موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكى ستنهى، رحلات مراقبة جوية فوق أراضى روسيا، كانت قد بدأتها فى 18 فبراير فى إطار اتفاقية "السماء المفتوحة".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن رحلات مراقبة تقوم بها الطائرة الأمريكية كانت مقررة فى الفترة من 18 حتى 23 فبراير، مضيفة أن ممثلين روس يتواجدون على متن تلك الرحلات للوقوف على الالتزام الصارم بمعايير المتفق عليها للرحلات واستخدام معدات المراقبة، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان موقع "رصد الطائرات" المتخصص فى رصد مسار الطائرات قد أفاد - فى وقت سابق - بأنه رصد طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكى فوق الأراضى الروسية بالقرب من مدينة تشيتا.

يذكر أن موسكو شاركت فى وضع اتفاقية "السماء المفتوحة" التى وقعت عليها الدول المشاركة عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2002، وتضم حاليا 34 دولة.

وتسمح الاتفاقية بإجراء رحلات لطائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف فى أجواء الدول المشاركة فى الاتفاقية، حيث تنفذ مثل هذه الرحلات فوق الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الشفافية والمساعدة على مراقبة مدى الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح، القائم منها أو المستقبلي، وتعطى أى دولة من الدول الموقعة الحق فى إجراء رحلات مراقبة فوق أى جزء من أراضى الدولة التى تراقب أنشطتها العسكرية، وتنظم إجراءات رحلات المراقبة وتضع شروطا لنوعية الطائرات ومعدات المراقبة المستخدمة فى مثل هذه الرحلات.