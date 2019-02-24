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ضبط مسئول مطحن بالإسكندرية استولى على 200 طن دقيق مدعم

الأحد، 24 فبراير 2019 12:46 م
ضبط مسئول مطحن بالإسكندرية استولى على 200 طن دقيق مدعم دقيق - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 105 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مطحن "متعاقد مع وزارة التموين" فى محرم بك (بمحافظة الإسكندرية)، لاستيلائه على أموال الدعم بالتلاعب فى أرصدة الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة عن طريق إنقاص أوزان الشكائر عند التعبئة، وتم ضبط كميات قدرها (200 طن دقيق بلدى "إنتاج يوم" ناقصة الوزن بمقدار 95 جرام فى وزن الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام) بالإضافة إلى وجود مخالفات أخرى فى الاشتراطات الفنية مما يؤثر على صلاحية المنتج النهائى، وفقا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية فى القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيت الطعام) مجهولة معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات وإعادة تعبئتها داخل عبوات عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى على غير الحقيقة، وتم ضبط كميات قدرها ( 7 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" – 1560 عبوة "زيت الطعام ، منتج نهائى") تمهيدا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مطعم (غير مرخص) فى المنتزة (بمحافظة الإسكندرية)  لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها ( 1.500 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم – كبده - سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطهيها وبيعها للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخزن (غير مرخص) تابع لمصنع للصناعات الغذائية فى دمنهور (بمحافظة البحيرة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 6000 ستة ألاف عبوة "مقرمشات") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

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