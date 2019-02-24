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ضبط كهربائى بحوزته طبنجة وربع كيلو حشيش بمطروح

الأحد، 24 فبراير 2019 03:58 م
ضبط كهربائى بحوزته طبنجة وربع كيلو حشيش بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط كهربائى بحوزته طبنجة عيار 9 ملم و 250 جرام من جوهر الحشيش المخدر.

تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط " حسين م أ " مواليد 1988،كهربائى، مقيم فى مطروح، و سابق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة " تعدى ، سرقة مسكن" عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، حيث تم ضبطه وبحوزته طبنجة عيار9ملم أجنبية الصنع وطربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

 

 


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