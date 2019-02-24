صور.. نهاية العالم قربت.. شاهد.ملاجئ تحت الأرض بعد تهديد بوتين لأمريكا

كتب هيثم سلامة

بعد تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتهديد أوروبا وأمريكا بروؤس نووية حربية، أصبحت الملاجئ المحصنة تحت الأرض تحظى بشعبية كبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك خطط بناء فى ألمانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا فى القريب العاجل، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.





وقالت الصحيفة إنه يمكن لمن يخافون نهاية العالم الاختيار ما بين المنازل العادية بقيمة حوالى 25 ألف دولار، أو المجتمعات الفاخرة والتى تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، حيث النجاة من التداعيات النووية والكوراث الطبيعية.





ويأتى ذلك فى الوقت الذى هدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، إذا ما نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صورايخ متوسطة المدى فى الاتحاد الأوروبى.





وتؤكد وسائل إعلام، أنه بالفعل بنى حوالى 575 مخبأ تحت الأرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ملاجئ قديمة ويتوافر فيها كافة أنواع الرفاهية كسوق تجارى ومطاعم وألعاب رياضية.





وقالت الصحيفة إن رجل يدعى ميلتون توريس، ويبلغ من العمر 42 عاما، أول من يعيش حياة كاملة وانتقل بالفعل للعيش فى مخبأ تحت الأرض، وودع حياته القديمة كمهندس فى مجال الطب الحيوى، ليقيم فى مخبأ xPoint وهو مجتمع يضم 575 مخبأ فى ولاية داكوتا الجنوبية، ويهدف إلى إيواء 5 آلاف شخص.