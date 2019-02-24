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صور.. نهاية العالم قربت.. شاهد.ملاجئ تحت الأرض بعد تهديد بوتين لأمريكا

الأحد، 24 فبراير 2019 11:27 ص
صور.. نهاية العالم قربت.. شاهد.ملاجئ تحت الأرض بعد تهديد بوتين لأمريكا ملاجىء تحت الأرض فى أمريكا
كتب هيثم سلامة
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بعد تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتهديد أوروبا وأمريكا بروؤس نووية حربية، أصبحت الملاجئ المحصنة تحت الأرض تحظى بشعبية كبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك خطط بناء فى ألمانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا فى القريب العاجل، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (1)
 

وقالت الصحيفة إنه يمكن لمن يخافون نهاية العالم الاختيار ما بين المنازل العادية بقيمة حوالى 25 ألف دولار، أو المجتمعات الفاخرة والتى تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، حيث النجاة من التداعيات النووية والكوراث الطبيعية.

 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (2)
 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى هدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، إذا ما نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صورايخ متوسطة المدى فى الاتحاد الأوروبى.

 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (3)
 

وتؤكد وسائل إعلام، أنه بالفعل بنى حوالى 575 مخبأ تحت الأرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت ملاجئ قديمة ويتوافر فيها كافة أنواع الرفاهية كسوق تجارى ومطاعم وألعاب رياضية.

 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (4)
 
 
وقالت الصحيفة إن رجل يدعى ميلتون توريس، ويبلغ من العمر 42 عاما، أول من يعيش حياة كاملة وانتقل بالفعل للعيش فى مخبأ تحت الأرض، وودع حياته القديمة كمهندس فى مجال الطب الحيوى، ليقيم فى مخبأ xPoint وهو مجتمع يضم 575 مخبأ فى ولاية داكوتا الجنوبية، ويهدف إلى إيواء 5 آلاف شخص.
 
ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (6)
 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (7)
 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (8)
 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (9)
 

ملاجىء تحت الارض بعد تهديد بوتين لأمريكا (10)
 

 


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