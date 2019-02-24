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صور..مطار سفنكس الدولى يستقبل أول رحلة قادمة من اليونان

الأحد، 24 فبراير 2019 11:07 م
صور..مطار سفنكس الدولى يستقبل أول رحلة قادمة من اليونان مطار سفنكس
كتب هانى عثمان
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استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة طيران دولية قادمة من مطار أثينا الدولى باليونان رقم LNXO7CY من طراز  LEGACY 650 / E/ 135 وهي طائرة خاصة تحمل على متنها ٦ ركاب .

 

وقامت إدارة المطار، برش جسم الطائرة بالمياه وهو تقليد متبع للترحيب وحفاوة الاستقبال بالرحلات الجديدة للمطارات، كما قام  فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب وتقديم  الورود لهم.

 

ومن جانبه قال الطيار طارق فوزي ، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن المطار جاهز بكامل طاقته لإستقبال الرحلات الدولية والداخلية  القادمة من مختلف أنحاء العالم لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية وبخاصة منطقة الأهرامات .

 

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشو

اين يوجد هذا المطار الجديد ؟

نرجو ذكر مزيدا من المعلومات عن هذا المطار الجديد

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