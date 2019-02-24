صور.. "الزراعة" و"الفاو" توقعان بروتوكول لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية 2030

كتب عز النوبى

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، الذى سيتم تمويله من خلال برنامج التعاون الفنى لمنظمة الفاو، حيث يشمل البروتوكول وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية فى صورة خطط متوسطة وقصيرة الأجل وبرامج متضمنة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

ووقع البروتوكول الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، بديوان الوزارة بحضور الدكتور عبدالسلام ولد أحمد مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ولدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين رفيعي المستوى من الجهتين.

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 تحتاج لمراجعة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة، وهناك اهتمام بالزراعة الرقمية والتغيرات المناخية، لافتاً الى ان عمليات التحديث تتضمن تنمية المهارات وبناء القدرات للعاملين في القطاع الزراعي والهيئات البحثية وخاصة في عمليات التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية في هذه المجالات.

وأشار أبو ستيت إلى ضرورة التوجه في الوقت الحالى إلى الزراعة الرقمية، فى كافة المجالات الخاصة بالزراعة، وتطوير الإرشاد الزراعى من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لتزويد المزارعين بالمعلومات والبيانات والمعرفة بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وجودة المنتجات الزراعية، فضلا عن توعية المزارعين لحمايتهم من الآثار السلبية للتغيرات المناخية المختلفة.

وأوضح وزير الزراعة انه من المقرر البدء فى عمليات التنفيذ الشهر المقبل، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" فى المساهمة نحو تحقيق تنمية زراعية حقيقية على مستوى العالم، وخاصة الدور الهام الذى تقوم به فى مصر، والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلاً عن تقديمها الدعم الفنى فى العديد من المجالات وتحديداً صياغة ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات الزراعية، والمساعدة فى تنفيذها.

من جهته قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير العام: "جاء توقيع هذه الاتفاقية متزامنا مع جهود الحكومة المصرية لتحديث أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتقدم منظمة الأغذية والزراعة الدعم للحكومة في جهودها لتحقيق هذه الأهداف، خاصة المتعلقة بمجال الزراعة والأمن الغذائي"

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل الفاو في مصر :" بناءً على طلب معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ستقوم الفاو بتمويل أنشطة تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، في إطار علاقات التعاون المتميزة بين منظمة الفاو والوزارة، حيث ساهمت الفاو في صياغة الاستراتيجية عام 2009. علماً بأن تحديث الاستراتيجية جزء من إطار البرنامج الوطني الموقع بين المنظمة والوزارة للسنوات الخمس المقبلة 2018-2022، والذي يركز على تحقيق ثلاثة أولويات حكومية وهي تحسين الإنتاجية الزراعية، رفع مستوى الأمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية".

وأضاف جادين :"إعادة صياغة الاستراتيجية من منظور سلسلة القيمة سيسمح بتأسيس الروابط المتبادلة الضرورية بين القطاعات. حيث إن ربط التنمية الزراعية بتنمية سلسلة القيمة يمكن أن يوفر إطاراً لتطوير قطاعات زراعية وغير زراعية أكثر مرونة قادرة على خلق وظائف أفضل، والحد من حالات الفقر والضعف في المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الحديثة، وضمان خروجهم بصورة سلسة من القطاع الزراعي وإيجاد فرص عمل في القطاعات الأخرى، خاصة قطاع تصنيع الأغذية الزراعية وتوزيعها، لمن لا يستطيعون البقاء في الزراعة، حيث يجب أن يكون التحول الزراعي شاملاً بقدر الإمكان ويراعي للفقراء".

واشار الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة الي ان برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة والمنظمة ياتي وقت مهم، نظراً لأنه يهتم بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030. كما يأتي هذا التوقيع في إطار ما تتطالب به وزارة التخطيطي فيما يتعلق بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة في مصر- رؤية مصر 2030، حيث طلبت وزارة التخطيط من مختلف الوزارات تحديث استراتيجيتها القطاعية. ومن الجدير بالذكر أن برنامج التعاون الفني لا يقتصر على تحديث صياغة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، بل يشمل أيضاً وضع خطة عمل في صورة خطط قصيرة ومتوسطة لتطبيق الاستراتيجية، وكذلك متابعة التنفيذ وتقييم الأداء. كما يشمل البرنامج عقد ورشة عمل ودورات تدريبية لرفع وبناء القدرات في مجالات صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

ويتضمن بروتوكول التعاون الفني تنظيم العديد من ورش عمل والدورات التدريبية لبناء وتنمية القدرات للعديد من الكوادر بالوزارة في مجالات صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة.