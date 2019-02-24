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صور.. الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب فى زيارة تستغرق 3 أيام

الأحد، 24 فبراير 2019 05:00 ص
صور.. الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب فى زيارة تستغرق 3 أيام الأمير هارى وزوجته
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز
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وصل الثنائى الملكى البريطانى الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، مساء السبت إلى المغرب، فى زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام، بحسب صور بثتها وكالة رويترز .

وقالت وكالة المغرب الرسمية، إن "والى مدينة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، طوماس رايلي، استقبلا الأمير وزوجته".

من جهتها، أفادت السفارة البريطانية فى بيان، أن برنامج الأمير وزوجته، يشمل زيارة مؤسسات تابعة لجمعية "التربية للجميع" (غير حكومية) بمدينة مراكش.

وأضاف البيان أنهما "سيحضران حفل استقبال بمقر إقامة السفير البريطانى بالرباط، حيث سيلتقيان مجموعة من المقاولين الشباب، ونساء مؤثرات من المجتمع المدنى المغربي، ورياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة".

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (1)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (2)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب 

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (3)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب 

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (4)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب 

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (5)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب 

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (6)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب

 

الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب (7)
الأمير هارى وزوجته يصلان المغرب 

 


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