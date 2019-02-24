صور.. أحمد القطان من شرم الشيخ: لمصر مكانة خاصة وقضيت بها 13 عاماً لا تُنسى

شرم الشيخ- محمد الجالى

عبر وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية السفير أحمد القطان، عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكداً ان الفترة التي قضاها في مصر كسفير للمملكة العربية السعودية والتي تصل لقرابة الـ13 عاما لن ينساها.

وشدد "القطان"، خلال لقاء جمعه ووزير الإعلام السعودى ورئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في مصر، بشرم الشيخ مساء اليوم، الأحد، علي أن لمصر مكانة خاصة في قلبه، ودائماً ما كان يسعي لتوفيق العلاقات المصرية-السعودية ، مشيراً إلى أنه نجح في هذا الأمر .

وأوضح "القطان" أن لقاء القمة الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس في شرم الشيخ، تم خلاله التأكيد علي أهمية العلاقات بين البلدين ، كما أن خادم الحرمين اكد أن مصر اهم دولة في الوطن العربي ويجب أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها ، فمصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية.