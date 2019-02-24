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صحيفة إسبانية: أول عملية زراعة كبد كانت فى إسبانيا عام 1984

الأحد، 24 فبراير 2019 01:41 م
صحيفة إسبانية: أول عملية زراعة كبد كانت فى إسبانيا عام 1984 اطباء
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن أول عملية زراعة كبد فى العالم كانت فى إسبانيا عام 1984، حيث قاما كل من الدكتور إدواردو جوريتا وكارلوس مارجريت بعملية زراعة الكبد لأول مرة فى مستشفى بيلفيتج فى برشلونة، وكانت بعد أن تبرع رجل يبلغ من العمر 25 عاما توفى فى حادث مرورى، بالكبد والكلى، لخوان كويستا الذى يبلغ من العمر 50 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزء الأول من الجراحة يتكون من استخراج الكبد المريضة ثم ينتقل إلى غرس كبد المتبرع واستمرت العملية أربع ساعات، وعملية الزرع نفسها استغرقت أربع ساعات.

وأثارت عملية الزرع اهتماما كبيرا فى جميع أنحاء إسبانيا، ووفقا للصحيفة فإن المريض حافظ على علامته الحيوية فى نهاية العملية، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وتقوم مستشفى بيلفيتج منذ عام 1988 بعملية زراعة الكبد والكلى، أما كتالونيا فأصبحت فى عام 1999 رائدة فى زراعة الكبد، وفى عام 2002 تم إجراء  عملية الزرع لمريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية مع تليف الكبد.

ووصل عدد عمليات زرع الأعضاء فى كتالونيا عام 2018 إلى 1149، ونمو تراكمى لمدة 5 سنوات 4%.

 


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