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صحف أمريكية: تعيين أميرة سعودية سفيرة بواشنطن صفحة جديدة فى العلاقات

الأحد، 24 فبراير 2019 09:31 ص
صحف أمريكية: تعيين أميرة سعودية سفيرة بواشنطن صفحة جديدة فى العلاقات الأميرة ريما بنت بندر
كتبت ريم عبد الحميد
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اهتمت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية بإعلان السعودية تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لها لدى الولايات المتحدة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

 

 وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة تأتى فى ظل الاختبار الذى تتعرض له العلاقات بين واشنطن والرياض، لافتة إلى أن الأميرة ربما نشأت فى واشنطن وتخرجت من جامعة جورج واشنطن، وهى ابنة السفير السعودى السابق لدى الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان. وقد عملت فى السعودية من أجل تعزيز الفرص أمام النساء فى المملكة.

 

 من ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تعيين الأمير ريما فى هذا المنصب فى واشنطن يهدف على ما يبدو إلى بدء صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، كما أنه يؤكد الإصلاحات الاجتماعية التى تقوم بها المملكة فى عاصمة الحليف الأكثر أهمية لها، الولايات المتحدة.

 

 ولفتت نيويورك تايمز، إلى أن الأميرة ريما، وإلى جانب ما تمثله من الآفاق الجديدة المتاحة الآن للمرأة السعودية، فهى ابنة الأمير بندر بن سلطان أحد الشخصيات البارزة فى الدبلوماسية السعودية والذى كان مقربا من عائلة بوش.

 

 


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