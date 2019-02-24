شقيقان يقتلان والدهما بسبب خلافات مالية فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تجرد شقيقان بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية عندما قاموا بقتل والدهما، وذلك بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع "عبد الله الكردى" 85 عاما، على يد أبنائه "أحمد" كهربائى، "حسين" فرد شرطة.

وعلى الفور، قرر مدير أمن المنوفية، ومدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد طارق رصاص مفتش المباحث، والرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، محمد السطوحى، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.