سقوط 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "خالد.ح.ح" 25 عام دبلوم تجارة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ال" 26 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى والمتهم "تامر.م.ع" 40 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته 120 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصلح.ع.ع" 30 عام عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام والمتهم "محمد.ال.م" 25 عاما، عاطل مقيم الواصفية بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 750 جرام وسلاح أبيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول .