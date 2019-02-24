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سقوط عاطل بحوزته "بندقية خرطوش" فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الأحد، 24 فبراير 2019 10:24 ص
سقوط عاطل بحوزته "بندقية خرطوش" فى القنطرة غرب بالإسماعيلية سلاح نارى - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه، بالقبض على المتهم "السيد.أ.ح" 31 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش " وطلقة من ذات العيار.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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