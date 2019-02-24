رئيس وزراء لبنان يصل شرم الشيخ للمشاركة فى أعمال القمة العربية الأوروبية

كتب محمد رضا

وصل، قبل قليل، رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إلى مطار شرم الشيخ الدولى، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الأوروبية.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء اللبنانى، فى مطار شرم الشيخ، الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، حيث تنطلق، عصر اليوم، فعاليات أول قمة عربية أوروبية، بمدينة شرم الشيخ.



رئيس الوزراء اللبنانى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية



الدكتور خالد عنانى يستقبل رئيس الوزراء اللبنانى فى شرم الشيخ