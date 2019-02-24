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رئيس قضايا الدولة لطلاب جامعة المنصورة: الهيئة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام

الأحد، 24 فبراير 2019 03:57 م
رئيس قضايا الدولة لطلاب جامعة المنصورة: الهيئة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وفد هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين خليل، خلال زيارة الوفد لافتتاح فرع الهيئة بمدينة المنصورة.
 
وعقد  رئيس هيئة قضايا الدولة، لقاء مع طلاب كلية الحقوق، ويضم الوفد المستشار محمد عبد اللطيف الامين العام للهيئة، والمستشار محمد ماضي النائب الاول لرئيس الهيئة، المستشار احمد البلتاجي الامين المساعد للهيئة، المستشار يسرى المدنى الامين المساعد للهيئة، بحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة ، المستشار هيثم الغندور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بفرع المنصورة  .
 
ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط، برئيس الهيئة المستشار حسين خليل والوفد المرافق له، فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا "أن الجامعة تفخر اليوم بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة" و التى تعد من الهيئات القضائية الاساسية للدولة المصرية.
 
وأشار المستشار حسين خليل، الى أن جامعة المنصورة وكلية الحقوق، تضم كوكبة من العلماء فى القانون والتخصصات المختلفة، وهى فخر للجامعات المصرية، مشيرا أن هيئة قضايا الدولة لها دور كبير فى حل النزاعات الحكومية، وقد أنشأت هيئة قضايا الدولة عام 1875، وانبثق منها العديد من الهيئات القضائية .
 
وعقب اللقاء، استضافت كلية الحقوق رئيس الهيئة، خلال ندوة حضرها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية ، استعرض خلالها رئيس الهيئة نشاط هيئة قضايا الدولة والفرق بينها وبين العديد من الهيئات القضائية، مستعرضا تاريخ انشائها، وانها من أوائل الهيئات القضائية فى مصر، وأنها هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها، قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
 
 

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