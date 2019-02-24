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الأحد، 24 فبراير 2019 12:27 م
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رئيس الوزراء يصل القاهرة قادما من شرم الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 12:10 م
رئيس الوزراء يصل القاهرة قادما من شرم الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قادما من مدينة شرم الشيخ، وذلك لاستئناف عمله وجولاته.
 
قالت مصادر بالمطار إنه تم إجراءات انتهاء وصوله باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.
 
تفقد مدبولى الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية الأوروبية، التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ ، والتى تعد أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 49 دولة عربية وأوروبية ، تبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
 
 

 


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