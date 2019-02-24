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رئيس المجلس الأوروبى مشيدا بالقمة: لأول مرة يجتمع قادة أوروبا بهذا الشكل

الأحد، 24 فبراير 2019 06:29 م
رئيس المجلس الأوروبى مشيدا بالقمة: لأول مرة يجتمع قادة أوروبا بهذا الشكل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
كتب أيمن رمضان
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قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، إنها المرة الأولى التى تجتمع فيها القيادات الأوروبية بهذا الشكل الذى عليه فى القمة "العربية الأوروبية"، متابعًا:"وذلك للاعتراف بأن تعاوننا يشكل أهمية أكثر مما كانت عليه من قبل.. قربنا الجغرافى وتكافلنا أمر يتطلب منا أن نواجه التحديات المشتركة سويًا".

 

وضاف "توسك"، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ: "علينا اغتنام الفرصة من أجل أن نكون أقرب فى التعاون، كون قربنا الجغرافى واقعًا وضرورة، هناك طريقتان للتعامل أم التعاون أو النزاع.. ونحن نختار التعاون".

 

وأكد رئيس رئيس المجلس الأوروبى، أنه علينا تمويل التعليم وتخفيف البطالة وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة، من أجل تعزيز التعاون المشترك.

 

وأشار "توسك"، إلى أن التغير المناخى هو تهديد لنا جميعًا، وعلينا التعامل معًا من أجل مواجهة هذا التهديد، مؤكدًا أن الشباب لهم دور كبير فى هذا الصدد، وتعزيز الحوار البينى، حتى لا يكونوا خاضعين للتطرف الذى تخلقه الشعبوية، متابعًا: "أحيى كل من تحمل مسئولية وساعد اللاجئين.. علينا أن نعمل سويًا من أجل وضع نموذج لمواجهة تجار البشر الذين".

 

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما لاقاه من حسن الضيافة بمصر، مضيفًا: "من الواضح لنا إلى أى حد أنتم قمت بالكثير كى تتأكدوا من التنظيم الرائع للمؤتمر.. ونحن سعداء للغاية أن نجتمع معكم فى شرم الشيخ".


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