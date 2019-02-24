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رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين فى وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز

الأحد، 24 فبراير 2019 05:02 م
رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين فى وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز الملك سلمان
إيمان حنا
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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بوفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.


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