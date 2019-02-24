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حتى الخميس.. "القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 50 وظيفة لإحدى دول الخليج

الأحد، 24 فبراير 2019 01:30 ص
حتى الخميس.. "القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 50 وظيفة لإحدى دول الخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 50 وظيفة  بمهنة عامل إنتاج بإحدى شركات المبانى للعمل فى دولة الخليج، براتب شهرى بعملة دولة العمل توازى  8 آلاف و600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافى، وتذكرة السفر، مشيرة إلى أنها لن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهلا، أو خبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر سار لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضحا بها رقم الهاتف.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.


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