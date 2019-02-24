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حبس نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسبب معاكسة زوجته

الأحد، 24 فبراير 2019 10:18 م
حبس نجار لاتهامه بقتل شقيقه بسبب معاكسة زوجته جثه - ارشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامه بقتل شقيقه، بسبب  خلافات عائلية، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بعدما اتهمت زوجة المتهم شقيق زوجها بالتعدي عليها جنسيًا وتصويرها.

وقال المتهم خلال التحقيقات ، أنه  قام بقتل شقيقه بسبب معاكسته لزوجته التى شكت منه عدة مرات فذهب إليه وتشاجروا حتى قام بطعنه طعنتين نافذتين بجسده، أودتا بحياته.

كما أمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

وكشف المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، عن وجود طعنتين نافذتين بجسده، أسفرت عن وفاته، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وإرسالها إلى مشرحة زينهم.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة "ر ا"،36 سنة، مسجل خطر، ومصاب ب3 طعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

 

 


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