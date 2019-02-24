حبس مدير مستشفى وطبيب عامين مع الشغل لاتهامهما بقطع عضو ذكرى لطفل بسوهاج

قضت محكمة جنح قسم أول سوهاج، اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفى رشاد، وسكرتارية عصام حسين، بحبس الطبيب "مراد.ع.ز" أخصائى مسالك بولية، سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإجرائه عملية طهارة للطفل "عمر.أ.ج" 3 سنوات، مما تسبب عنها قطع عضوه الذكرى أثناء عملية الطهارة، وأسفر عن إصابته بعاهة مستديمة للطفل بنسبة 60%.

كما عاقبت مدير مستشفى الشهيد الجديدة "بديع.ز"، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وطاقم التمريض، وهم 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشعل وكفالة ألف جنيه لكل منهم، وكذلك تغريم مدير المستشفى 50 ألف جنيه لإدارة منشاة طبيبة مخالفة للشروط، بعد اتهامهم بالإهمال الطبى الجسيم للمتهمين الأول والثانى، وعدم تعقيم الأدوات والآلات المستخدمة بالعمليات لباقى المتهمين، مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم بغرغرينا والتهابات.

كان دفاع المجنى عليه، قد طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لتوافر جريمة الإهمال فى حق المتهمين جميعا، كما أثبته تقرير الطبيب الشرعى.

ترجع أحداث الواقعة عام 2018، عندما قام والدا الطفل بالتوجه إلى مستشفى الشهيد الجديدة يوم 29 أغسطس الشهر الماضى، لإجراء عملية طهارة لنجله، وتم إدخاله لإجرائها بمعرفة الطبيب المشكو فى حقه بالمستشفى، وبعد خروجه من غرفة العمليات تلاحظ لوالد الطفل أنه يصرخ بشدة ويتألم، وباستدعاء الطبيب قرر لهما أن الطفل بصحة جيدة، إلا أنه فى اليوم التالى وبعد رفع الغيار الطبى تلاحظ لوالد الطفل أنه يعانى من فقد كامل للعضو الذكرى مع وجود فقد بالأنسجة الرخوة بكيس الصفن حول جذر القضيب ووجود التهابات وناصور بجذر القضيب.

وتوجه والدا الطفل إلى قسم أول سوهاج، وحرر محضرا بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة، والتى استمعت إلى أقوال والد الطفل، واتهم الطبيب المشكو فى حقه بالإهمال الطبى الجسيم فى إصابة نجله، ويتخلف عنها عاهة مستديمة للطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم رقم 8166 لسنة 2018 جنح قسم أول سوهاج، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتى أصدرت قرارها السابق.