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حالة الطقس اليوم الأحد 24-2-2019 فى مصر و الدول العربية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 24-2-2019 فى مصر و الدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافىء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



 حالة الطقس اليوم فى مصر





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد..كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.





الطقس فى الأردن



نهاراً

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.


 ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظهور للسُحب المتوسطة والعالية.


 الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة. تزيد من الاحساس بالبرودة مع ساعات الصباح والمساء كما وتثير بعض الأتربة بالأخص في شمال المملكة.


 و في خليج العقبة:


 -الرياح: شمالية خفيفة السرعة.


 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).


 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالفترة الماضية.
 وتكون الرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة بشكلٍ إضافي.


الطقس فى فلسطين



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلة، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



 


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