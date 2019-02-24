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جهاز تنظيم الاتصالات: اختبار جودة خدمات المحمول شهريا وجزاءات فى انتظار المخالف

الأحد، 24 فبراير 2019 11:00 م
جهاز تنظيم الاتصالات: اختبار جودة خدمات المحمول شهريا وجزاءات فى انتظار المخالف مصطفى عبد الواحد
كتبت هبة السيد
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قال المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بقياس واختبار جودة خدمات المحمول شهريا، ولا صحة لما يتردد بعدم قياس جودة الخدمة انتظارا لإتمام التعاقد مع شركة عالمية متخصصة فى ذلك.

كما أكد عبد الواحد أكد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز استعان بشركة عالمية فى هذا الشأن لا يعنى التوقف عن عمل الاختبارات اللازمة، مشيرا إلى انه فى حال حدوث تراجع للخدمة لأى شركة يتم إبلاغهم على الفور ويتم التعامل مع هذا الأمر بسرعة شديدة من جانب أى شركة مخالفة لذلك لم نوقع جزاءات مالية.

وأوضح أنه فى حالة عدم الالتزام من جانب أى شركة سيطبق عليها لائحة جزاءات جودة الخدمة وتتضمن عقوبات مالية رادعة، ولكن الهدف ليس تطبيق عقوبة بقدر ما هو تحسين جودة الخدمة.

وقال عبد الواحد إن الجهاز استعان بشركة عالمية تعمل تحت إشرافه لقياس جودة الخدمة، يرجع لزيادة عدد المناطق التى يتم اختبار الجودة بها بنحو 3 أضعاف بعد دخول الجيل الرابع للمحمول

و كشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو هيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات فى جمهورية مصر العربية - بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 ويراعى فى سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين، وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية فى جميع أنحاء الجمهورية.

 


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