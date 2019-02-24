جامعة المنصورة تستقبل وفد جامعة فيليكو ترنوفو لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعتين

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وفد جامعة فيليكو ترنوفو ببلغاريا، والذى يزور جامعة المنصورة حاليا، فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعتين، وبدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الايراسموس لتبادل الطلاب والأساتذة مع كليتى التجارة والآداب .

ويضم الوفد، البروفيسور ديميتر ديمتروف نائب رئيس جامعة فيليكو ترنوفو، البروفيسور فينتا فيستوفا عميد كلية التجارة، البروفيسور كريم نعمة منسق الاتفاقية من الجانب البلغارى، بروفيسور بويشو بوشيف أستاذ الاقتصاد، بالإضافة إلى أربعة طلاب من الجانب البلغارى، بحضور الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور مها السجينى وكيل كلية الآداب ومنسق الاتفاقية، الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية.

وتأتى زيارة الوفد، فى إطار تفعيل الاتفاقية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، وتستمر الزيارة لمدة أسبوع من 20-28 فبراير 2019 م، كما تستمر زيارة الطلاب البلغاريين لمدة ثلاث شهور يتبعها زيارة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من 8 – 16 مارس 2019 م، وكذلك زيارة لطلاب من كليتى الآداب والسياحة والفنادق بجامعة المنصورة لمدة 3 شهور.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن تفعيل الاتفاقية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، يأتى فى إطار استراتيجية الجامعة فى تدويل التعليم العالى، والتى أوصى بها رئيس الجمهورية، وتتبناها وزارة التعليم العالى مع الجامعات المصرية.

وذلك لتطوير المناهج وطرق التدريس، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية الدولية، من خلال عقد شراكات فعالة مع الجامعات الدولية والأوروبية.