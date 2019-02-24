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جامعة القاهرة تنظم الملتقى القومى الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض

الأحد، 24 فبراير 2019 12:18 ص
جامعة القاهرة تنظم الملتقى القومى الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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تستضيف كلية التمريض بجامعة القاهرة، الملتقى القومى الأول لوحدات ضمان الجودة بكليات التمريض بالجامعات المصرية بعنوان "التعاون والتنافسية: نحو خريج ذو جودة عالية بمؤسسات الرعاية الصحية".
 
ويبدأ الملتقي أعماله صباح غد الاثنين بقاعة الاحتفالات بكلية التمريض بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة عبير سعد زغلول عميد الكلية، وبمشاركة عمداء كليات التمريض بالجامعات المصرية، وعدد من الجهات المختصة بمجال التمريض، منها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ولجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثلون لوزارة الصحة المصرية.
 
ويستهدف الملتقى، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بناء الثقة والشراكة بين وحدات ضمان الجودة بكليات التمريض، ونظم الجودة بمؤسسات الرعاية الصحية لتحقيق أعلي مستوي من الخدمة التمريضية. 
 
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن من أهم السياسات الحاكمة للإرتقاء بجودة مهنة التمريض، هو رفع مستوى التعليم في كليات التمريض، وترسيخ أخلاقيات المهنة من أجل رفع معدلات الأداء في القطاع الصحي، إلي جانب توفير أكبر أكبر قدر عناصر الجودة في التمريض من خلال نظم وقياسات فاعلة، مشيرآ إلى أهمية التمريض في الرعاية الصحية المتكاملة.
 
وقالت الدكتورة عبير سعد: سيتم عقد ثلاث ورش عمل، تتناول التدقيق والتوثيق لنظم إدارة الجودة في التمريض، والتخطيط الإستراتيجي للإرتقاء بمهنة التمريض، ونظم جودة التمريض في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن محاور الملتقي تتناول إدارة الجودة في التمريض، وتطبيق نظم الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية، وتحسين نظم جودة تعليم التمريض ومايرتبط بها من عمليات تقويم وقياس، إلي جانب اكساب طالب التمريض دوره في تطبيق نظم الجودة في التعليم.
 

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