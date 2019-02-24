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الأحد، 24 فبراير 2019 04:30 ص
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تعرف على موعد وأماكن تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى فى السادات

الأحد، 24 فبراير 2019 04:00 ص
تعرف على موعد وأماكن تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى فى السادات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب – أحمد حسن
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يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات، اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس 18/ 4/2019، تسليم قطع أراضى الإسكان الإجتماعى، بحى الزيتون، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين للإسكان الإجتماعى، اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 22/12/2016، و12/11/2017.

 

تنشر "اليوم السابع" مواعيد استلام قطع الأراضى.
 

سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثالثة، من 73 : 110، يوم الأحد 24/2/2019، والقطع من 111 : 150، يوم الإثنين 25/2/2019، والقطع من 151 : 190، يوم الثلاثاء 26/2/2019، والقطع من 191 : 230، يوم الأربعاء 27/2/2019، والقطع من 231 : 270، يوم الخميس 28/2/2019، والقطع من 271 : 310، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 311 : 350، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 351 : 390، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 391، 430، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 431 : 470، يوم الخميس 7/3/2019، والقطع من 471 : 510، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 511 : 550، يوم الإثنين 11/3/2019، والقطع من 551 : 590، يوم الثلاثاء 12/3/2019، والقطع من 591 : 630، يوم الأربعاء 13/3/2019، والقطع من 631 : 670، يوم الخميس 14/3/2019، والقطع من 671 : 710، يوم الأحد 17/3/2019، والقطع من 711 : 734، يوم الإثنين 18/3/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 19/3/2019، والأربعاء 20/3/2019، والخميس 21/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

كما سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الخامسة، من 1 : 40، يوم الأحد 24/3/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 25/3/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 26/3/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 27/3/2019، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 28/3/2019، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 31/3/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 1/4/2019، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 2/4/2019، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 3/4/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 4/4/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 7/4/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 641 : 656، يوم الإثنين 15/4/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 16/4/2019، والأربعاء 17/4/2019، والخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.


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