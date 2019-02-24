video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 06:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية

الأحد، 24 فبراير 2019 06:00 ص
تعرف على محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتباراً من شهر مارس 2019 تطبيق المرحلة الثانية من محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم  البطاقات التموينية.
 
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية اول مارس  فى نقاط محددة 
 
 
١- فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً .
 
 
٢- فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .
 
 
٣-مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .
 
 
٤- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
 
 
٥- شاغلي الوظائف العليا .
 
٦- في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف ( تموين – خبز ) وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الإستبعاد علي موقع www.tamwin.com.eg مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ الإستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها .
 
 وأكدت الوزارة أنه  تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية  من محددات الاستبعاد  على هذه الفئات وهى:  
 
 
١- فاتورة إستهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر.
 
 
 
٢-فاتورة إستهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر.
 
 
 
٣-مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .
 
 
 
٤- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

التموين

استبعاد غير المستحقين

دعم البطاقات




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة