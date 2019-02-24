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تحرير 989 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:34 م
تحرير 989 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 989 مخالفة مرورية متنوعة وشملت451 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و30 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و34 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 9 سيارات و49 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة و 107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 10 مخالفات خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 24 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 35مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و30 مخالفة إزالة فاميه وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و31 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير31 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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