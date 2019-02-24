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تأجيل زيارة وزير الخارجية الباكستانى إلى اليابان

الأحد، 24 فبراير 2019 10:02 ص
تأجيل زيارة وزير الخارجية الباكستانى إلى اليابان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
إسلام أباد (أ ش أ)
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أفادت مصادر بالخارجية الباكستانية بتأجيل زيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشى إلى اليابان، والتى كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، وتستمر أربعة أيام.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر بالخارجية أنه تم تأجيل الزيارة بعد مشاورات مع السلطات فى اليابان، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة الجديد قريبا.

وكان من المقرر أن يلتقى قريشى بالعديد من المسؤولين اليابانيين على رأسهم رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ووزير الخارجية تارو كونو.

يشار إلى أن اليابان تعد الشريك الاقتصادى الرئيسى لباكستان وقدمت إسهامات هامة لجهود التطوير فى باكستان على مدار سنوات.

 


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