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برلمانى إيطالى معارض يطالب برد حكومى على تقارير تمويل روسيا لحزب سالفينى

الأحد، 24 فبراير 2019 01:32 م
برلمانى إيطالى معارض يطالب برد حكومى على تقارير تمويل روسيا لحزب سالفينى البرلمان الإيطالى - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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طالب برلمانى فى الحزب الديمقراطى الإيطالى المعارض الحكومة بالرد على تقارير صحفية تحدثت عن "أموال روسية" لدعم حزب الرابطة، الذى يتزعمه نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفينى، لتمويل حملة الحزب للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة نهاية مايو المقبل.

 

وقالت مجلة "لإيسبريسو" الإيطالية فقد كتب السيناتور داريو بارينى فى تغريدة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعى،بدءا من دور المتحدث السابق بإسم قائد حزب الرابطة ومؤسس جمعية إقليم لومبارديا-روسيا، وقال: "يحدونى الامل فى رد سريع من رئيس الوزراء، جوزيبى كونتى ووزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزى".

 

ووفقا للمجلة الإيطالية فإن الدعم الروسى متنكر فى صفقة تقدر بثلاثة ملايين طن من وقود الديزل، تبلغ قيمتها الملايين من اليوروهات، إلا أنها قالت إنها لا تعلم فيما إذا كان تم بالغعل إبرام هذه الصفقة.

 


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