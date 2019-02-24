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الأحد، 24 فبراير 2019 03:34 ص
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اليمن تعلن السيطرة على معسكر تنظيم القاعدة فى وادى عمران بأبين

الأحد، 24 فبراير 2019 03:00 ص
اليمن تعلن السيطرة على معسكر تنظيم القاعدة فى وادى عمران بأبين عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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سيطرت قوات الحزام الأمنى، على معسكر القاعدة فى وادى عمران فى محافظة أبين اليمنية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن قوات الحزام الأمنى هاجمت معسكر للقاعدة فى مودية بمحافظة أبين بإسناد من التحالف.

يشار إلى أن معسكر وادى عمران هو أكبر مقر لتدريب عناصر القاعدة فى اليمن .. وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة فى مودية بمحافظة أبين اليمنية.

ومن جانبه .. أعلن تحالف دعم الشرعية الأسبوع الماضى استمرار عملياته لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عمليتين جرت إحداهما فى السابع من يناير الماضى وأسفرت عن اقتحام منزل قائد ميدانى لتنظيم القاعدة، والثانية فى بداية فبراير الجاري، وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وكمية من النقود المزورة.

 


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