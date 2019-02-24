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العراق يتسلم دفعة ثانية من عناصر داعش من "قوات سوريا الديمقراطية"

الأحد، 24 فبراير 2019 08:00 ص
العراق يتسلم دفعة ثانية من عناصر داعش من "قوات سوريا الديمقراطية" عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن العراق تسلم من "قوات سوريا الديمقراطية" الدفعة الثانية من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى الحاملين للجنسية العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "قوات سوريا الديمقراطية" سلمت الجانب العراقى 231 داعشيا يحملون الجنسية العراقية، مضيفا أنه تم نقل هؤلاء إلى مقر الاحتجاز مع 151 الذين تم استلامهم من قبل الجانب العراقى أول أمس، كاشفا أن العراق سيتسلم دفعات أخرى من "الدواعش" المعتقلين فى سوريا.

 


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العراق

أخبار العراق

عناصر داعش

قوات سوريا الديمقراطية




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