السيسى يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان

شرم الشيخ- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي هامش القمة العربية الأوروبية التي تنطلق مساء اليوم، الأحد بشرم الشيخ، أسعد بن طارق نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.