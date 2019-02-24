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السيسى لـ"أبو مازن": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين

الأحد، 24 فبراير 2019 12:57 م
السيسى لـ"أبو مازن": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس
شرم الشيخ- محمد الجالى
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استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. 
وقال  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة الوطنية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابى، لخلق المناخ المواتى لاستقرار الأوضاع على الأرض، خاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية، وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسى المتمثل فى تحقيق السلام المنشود.
 
وشدد الرئيس فى ذات السياق، على ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الفلسطينى، أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة فى دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخى فى هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية فى ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.
 
وأضاف "راضى" أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى، بما يساهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
 

 


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