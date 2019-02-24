السجن 5 سنوات لـ " إخوانى " لتحريضه على العنف بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، عضو بجماعة الإخوان الإرهابية ، بالسجن 5 سنوات ،لتحريضه علي العنف ضد مؤسسات الدولة بمركز ديرب نجم .

تعود أحداث القضية رقم 35228 لسنة 2016 جنايات ديرب نجم، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي " محمد يوسف إبراهيم" لقيامه بالتحرض علي العنف ضد مؤسسات الدولة والإنتماء لجماعة إرهابية تحرض علي العنف والتخريب، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية ، التي أصدرت حكمها المتقدم.