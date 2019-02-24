video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لـ " إخوانى " لتحريضه على العنف بالشرقية

الأحد، 24 فبراير 2019 07:44 م
السجن 5 سنوات لـ " إخوانى " لتحريضه على العنف بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
 
عاقبت  دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، عضو بجماعة الإخوان الإرهابية ، بالسجن 5 سنوات ،لتحريضه علي العنف ضد مؤسسات الدولة بمركز ديرب نجم . 
 
تعود أحداث القضية رقم 35228 لسنة 2016 جنايات ديرب نجم، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي " محمد يوسف إبراهيم" لقيامه بالتحرض علي العنف ضد مؤسسات الدولة والإنتماء لجماعة إرهابية تحرض علي العنف والتخريب، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية ، التي أصدرت حكمها المتقدم. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

ارهاب الشرقية

ديرب نجم

الجماعة الارهابية




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة