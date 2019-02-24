الرئيس السيسي يشيد بمتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الأحد، أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العمانى والممثل الشخصى للسطان قابوس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه السلطان قابوس، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا فى ذات الوقت التطلع لتعزيز تلك العلاقات مع الجانب العمانى فى مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، منوهًا سيادته فى هذا الصدد بالتوازن والحكمة التى تتسم بها السياسة العمانية بقيادة السلطان قابوس.

من جانبه؛ ثمن نائب رئيس وزراء عمان تميز العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ ممتد من المودة والتعاون المشترك، مؤكدًا حرص بلاده المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة ومواصلة دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما فى ضوء المكانة الخاصة التى تحظى بها مصر على المستويين الرسمى والشعبى فى عمان، ودور مصر الداعم لأمن واستقرار دول الوطن العربى، خاصةً الخليجية.

وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن فى عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبى تطلعات الشعب الفلسطينى ويضمن حقوقه وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، كما تم كذلك تبادل وجهات النظر حول مستجدات مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمة فى كلٍ من سوريا واليمن.