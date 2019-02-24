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الحديد والصلب تستورد 55 ألف طن كوك العام المالى المقبل

الأحد، 24 فبراير 2019 03:50 م
الحديد والصلب تستورد 55 ألف طن كوك العام المالى المقبل صلب ارشيف
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت شركة الحديد والصلب أنها تسعى لاستيراد نحو 55 ألف طن فحم كوك، خلال العام المالى المقبل، بجانب احتياجها لـ 270 ألف طن، ستوفرها شركة النصر لصناعة الكوك.

 

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن الشركة تستهدف تخفيض الخسائر إلى نحو160 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، حيث خسرت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، نحو 348.3 مليون جنيه ، علاوة على ضخ استثمارات لإحلال وتجديد بعض المعدات بنحو 106ملايين جنيه.

 

 وقالت الشركة، إنه من المتوقع إنتاج 350 ألف طن، العام المالى المقبل، بزيادة 262%، وسيتم تصدير كميات تقدر بنحو 39 مليون دولار.

 

 

 


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