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الأحد، 24 فبراير 2019 11:10 م
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الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثي خسائر فى تجدد المواجهات غربى تعز

الأحد، 24 فبراير 2019 10:44 م
الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثي خسائر فى تجدد المواجهات غربى تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، في جبهة البرح غربي محافظة تعز تكبدت خلالها الأخيرة خسائر في العتاد والأرواح.

 

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن المواجهات اندلعت عقب قصف المليشيا الانقلابية على مواقع الجيش اليمني في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

 

وتركزت المواجهات في المناطق الغربية من وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به صاحبها قصف مكثف شنته قوات الجيش الوطني استهدفت خلاله مواقع وتجمعات وتحركات عناصر المليشيا الانقلابية في المنطقة.

 

ونفذت قوات الجيش عقب ذلك عمليات تمشيط واسعة تعقبت خلالها العناصر الانقلابية في المناطق التي شهدت المواجهات.

 

وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية علاوة على تدمير معدات وآليات قتالية.

 

 


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اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيون

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