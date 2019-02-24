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الجبير: تعيين سفيرة للسعودية فى واشنطن يعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة

الأحد، 24 فبراير 2019 05:01 م
الجبير: تعيين سفيرة للسعودية فى واشنطن يعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة عادل الجبير
كتبت ريهام عبد الله
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هنأ عادل الجبير، وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بمناسبة، توليها منصب سفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة بتمكين المرأة السعودية.

وقال الجبير "أهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير، متمنياً لسموها التوفيق والسداد، وهذه الثقة الغالية تعكس اهتمام القيادة - يحفظها الله - بتمكين المرأة السعودية".

عادل الجبير
عادل الجبير

 

وأصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضى بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة للمملكة العربية السعودية فى الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول سفيرة فى تاريخ السعودية، لتمثل خطوة هائلة فى سعى المملكة لتمكين المرأة.

 


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