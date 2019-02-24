التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج ، للصف الأول الثانوى هذا العام 2018،2019، ستكون مثل العام السابق ولا يوجد فيها تغيير.

وأوضحت الوزارة ، فى خطاب لها تم إرساله إلى وزارة الخارجية، أنه لا مساس بتوفير امتحانات لأبنائنا فى الخارج ، بجميع المراحل الدراسية، موضحة أنه فى ضوء المتغيرات الحالية فى نظام التعليم المصرى تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دراسة الحلول التفنية المناسبة لامتحانات أبنائنا فى الخارج بدءا من العام الدراسى المقبل 2019،2020.

وطالبت التربية والتعليم ، بالتأكيد على جميع السفارات المصرية بالدول التى بها تمثيل دبلوماسى ،أن هذا العام مثل سابقة لامتحانات أبنائنا فى الخارج وخاصة الصف الأول الثانوى العام.