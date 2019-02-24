الإحصاء: 3 آلاف كيلو متر زيادة فى أطوال شبكة الطرق المرصوفة خلال 2017/2018

كتبت- هبة حسام

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 179.9 ألف كيلو متر خلال عام 2017/ 2018، مقابل 176.9 ألف كم فى عام عام 2016/ 2017، بارتفاع قدره 3 آلاف كم، بنسبة زيادة بلغت 1.7%.

وطبقا لبيان أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، حول نشــرة "حصر الطرق والكبارى عام 2017/2018 "، بلغت أطوال شبكة الطرق المرصوفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، 28.1 ألف كم عام 2017/2018، مقابل 27.5 ألف كم عام 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

فيما بلغت أطوال شبكة الطرق المرصوفة التابعة لمديريات الطرق/ المحليات، 141.7 ألف كم عام 2017/2018، مقابل 140.2 ألف كم عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 1.1%، أما التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فبلغت 10.1 ألف كم عام 2017/2018، مقابل 9.2 ألف كم عام 2016/2017 بنسبة زيادة 9.2%.

وفى سياق متصل، أشار البيان إلى إجمالى أعداد الكبارى، والذى بلغ 36326 كوبرى، منها 1757 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، بنسبة 4.8%، و 430 كوبرى تابعة لمديريات الطرق/ المحليات، بالمحافظات بنسبة 1.2%، 57 كوبرى تابع لهيئة المجتمعـات العمرانية الجديدة بنسبة 1%، و 1053 كوبرى تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبـة 2.9%، و 33021 كوبرى تابع لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة 90.9%، و 8 كبارى تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة أقل من 1% من الإجمالى.