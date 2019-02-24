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الأمن العام يداهم السحر والجمال ويضبط خارجين عن القانون

الأحد، 24 فبراير 2019 12:25 م
الأمن العام يداهم السحر والجمال ويضبط خارجين عن القانون مخدرات- سلاح -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت السحر والجمال.
 
ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة ، وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالطريق الترابى المؤدى إلى مصنع الحديد بتقسيم الروضة دائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار ، 200 جرام لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
 
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عاطل لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان ، وبحوزته (150 جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
 
وضبطت أجهزة الأمن شخص لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً  من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص أثناء تواجده بمدخل القرية محل إقامته، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 150 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، فضلاً عن ضبط شخص لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده أسفل الطريق الإقليمى أمام قرية غيتة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته(250 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.
 
وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخص لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده أسفل كوبرى 56 بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته(100 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية "تزوير" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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