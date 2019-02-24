الأمم المتحدة تمنح إعفاءات من العقوبات ضد كوريا الشمالية لأغراض إنسانية

سول (أ ش أ)

منحت الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية، ومنظمتين غير حكوميتين إعفاءات من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لتسهيل إمدادها بالدعم الإنسانى، ومنها مساعدات "الأمن الغذائى" وتوفير المياه النقية.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بأن الموقع الإلكترونى للجنة المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولى أشار إلى أن اللجنة منحت إعفاءات لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة غير حكومية آيرلندية وأخرى ألمانية فى وقت سابق من فبراير الجارى .

وشملت الإعفاءات: معدات إزالة التلوث، وأجهزة اتصالات لاسلكية لأغراض سلامة عامليها المتمركزين فى كوريا الشمالية لتقديم المساعدات الإنسانية.

كما سمحت الإعفاءات للمنظمتين الآيرلندية والألمانية بإيصال المعدات اللازمة لضمان "الأمن الغذائى " وتزويد الكوريين الشماليين بالمياه النقية.

يذكر أنه بوجب الإعفاءات الأخيرة بلغ إجمالى الإعفاءات السارية حاليا من العقوبات على كوريا الشمالية إلى 15 "حالة إعفاء"، منحتها الأمم المتحدة لأغراض إنسانية وتسرى لمدة ستة أشهر.

يذكر أن العقوبات الدولية لا تحظر أنشطة الدعم الإنساني، لكن الأصناف والمعدات اللازمة تتطلب استثناءها من العقوبات من جانب الأمم المتحدة.