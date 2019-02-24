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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 فبراير 2019

الأحد، 24 فبراير 2019 12:15 م
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 فبراير 2019 حديد واسمنت - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، حسب ما أكده أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وقال "الزينى" لـ"اليوم السابع"، إن أسعار بيع الحديد تسليم أرض المصنع ويتراوح ما بين 11 – 1.600 ألف جنيه للطن، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.200 – 11.700 ألف جنيه، ويصل السعر إلى المستهلك بقيمة 11.350 – 11.800 ألف جنيه للطن.

وارتفعت أسعار البيليت المستورد من أوكرانيا (الأكثر استخداما فى مصر) مسجلة 480 دولار للطن طبقا لأسعار 14 فبراير الجارى والمنشورة بموقع غرفة الصناعات المعدنية، بعد أن كان مستوى الأسعار 420 دولارا للطن الشهر الماضى.

وتوقع الزينى عودة الأسعار العالمية للانخفاض فى مارس المقبل، حيث يقل جمع الخردة فى شهرى يناير وفبراير بسبب البرودة، ويعاود النشاط فى مارس، لافتا إلى وجود حالة ركود عالمى وزيادة فى المعروض من الصلب.

وبالنسبة للأسمنت فتشهد الأسعار استقرارا وتتراوح ما بين 700 – 750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل سعر البيع التجارى ما بين 800 – 830 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، أما أسمنت التشطيبات فيتراوح سعره ما بين 600 – 650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر 700 – 750 جنيها للطن.


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