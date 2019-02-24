ارتفاع ضحايا الخمور المغشوشة فى الهند إلى 133 قتيلا و225 مصابا

نيودلهى أ ش أ

أعلنت السلطات الهندية ، اليوم الأحد ، وفاة 133 شخصا وإصابة 225 بالتسمم، وذلك جراء تناولهم مشروبات كحولية ملوثة فى واقعتين منفصلتين شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة الهندية ، موكيش أجاروال قوله :" إن معظم الضحايا من عمال مزارع الشاى فى منطقتى جولاجات وجورهات بولاية أسام".

وأضاف أجاروال ، أنه تم اعتقال مالك وحدة صنع مشروبات محلية و13 شخصا آخرين على خلفية هذا الحادث ، مشيرا إلى أنه جارى ملاحقة مجموعة أخرى يعتقد أنهم على صلة ببيع هذه المشروبات الملوثة.

بدوره، قال وزير الصحة فى ولاية "أسام" هيمانتا بيسوا شارما ، إن أكثر من 200 شخص قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تناولهم هذه المشروبات ، كما أضاف أن بعضهم يرقد فى حالة حرجة.

وقد تناول العمال هذه الخمور الملوثة بالكحول الميثيلى - وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبى المركزى - وفقدوا الوعى بعدها.